Morre bebê de jovem que foi queimada viva pelo marido, na cidade de Cametá

Na última segunda-feira (17), uma jovem grávida de seis meses foi incendiada viva. O suspeito do crime é o marido da vítima identificado como Mizael Braga Caldas, de 30 anos.

De acordo com a polícia o homem é o principal suspeito do crime. Ele teria jogado gasolina e ateado fogo na jovem. O caso ocorreu na Vila do Carmo, na cidade de Cametá, região nordeste do estado.

Na tarde desta quarta-feira (19), familiares confirmaram a morte do bebê. Em relação ao estado de saúde da jovem, foi informado que ela segue internada em estado grave.

Conforme relatos de testemunhas, o casal vivia um relacionamento conturbado e as agressões eram constantes. O homem fugiu após o crime. Segundo as autoridades policiais, diligências já estão sendo realizadas com o objetivo de localizar e prender Mizael.

Fonte: Debate Carajás com informações do Roma News)