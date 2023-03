Morre Canisso, baixista da banda Raimundos, após desmaio

José Henrique Campos Pereira, baixista da banda Raimundos conhecido como Canisso, morreu nesta segunda-feira (13), aos 57 anos. De acordo com a página do músico no Facebook, ele sofreu uma queda decorrente de um desmaio e foi encaminhado para um hospital. O administrador da página chegou a pedir uma corrente de orações, mas o óbito veio às 11h30.

O artista se apresentou na noite desde domingo (12), em Rio do Sul, em Santa Catarina. A última publicação em seu perfil no Instagram foi uma despedida pós-show no aeroporto de Navegantes.

Canisso fez parte da formação original da banda brasiliense Raimundos, ao lado de Digão e Rodolfo Abrantes. Em 2002, ele deixou a banda para tocar com Rodolfo na Rodox. Em 2007, ele voltou aos Raimundos e fez turnês ao lado de Digão.

Com mais de 35 anos de carreira, a banda de hardcore nacional emplacou hits Eu Quero Ver o Oco, Mulher de Fases e A Mais Pedida.

