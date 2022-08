Morre de covid-19 o ex-prefeito de Paragominas

Fernando do Martins morreu neste sábado, 07, em um hospital de Belém, vítima de covid-19 e foi sepultado hoje mesmo.



O ex-prefeito, que estava aposentado da vida pública há muitos anos, governou o município do sudeste do Pará localizado na região da Rodovia Belém-Brasília, a BR-010 entre 1969 e 1972, em plena época da ditadura militar estabelecida no Brasil em 31 de março de 1964

Na época, Fernando era vice do então prefeito Camilo Uliana, que renunciou ao cargo, depois que seu irmão, Antenor, que era médico, foi acusado de envolvimento na morte de um empresário chamado Lael, dono de um posto de gasolina. O crime teria como mandante outro político, o Afonso Leão

Inclusive, constava que havia um lista de gente que seria eliminada. Houve muita pressão política e Camilo Uliana passou o cargo a Fernando Martins, que foi sepultado por volta das 11h de hoje em Belém.



Imagem: Reprodução