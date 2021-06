Morre Donald Rumsfeld, ex-secretário de Defesa dos EUA, aos 88 anos

O ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos Donald Rumsfeld morreu, aos 88 anos, segundo informou, nesta quarta-feira (30/6), a família do político. Até agora, no entanto, não foi divulgada a causa da morte.

Republicano, Rumsfeld ocupou o cargo de secretário de defesa nos governos de Gerald Ford (1975-1977) e, mais recentemente, George W. Bush (2001-2006) — inclusive era ele quem comandava o Pentágono na época dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, que atingiu a sede do poder militar americano.

Rumsfeld também foi um dos nomes fortes do governo Bush a defender e comandar a invasão ao Iraque, em 2003. Na época, recebeu inúmeras críticas pelo tratamento dado a prisioneiros de Ghraib, no país do Oriente Médio.

Com as críticas à condução do Pentágono, sobretudo após a continuidade da instabilidade no Iraque e as denúncias de tortura, Rumsfeld foi perdendo espaço no governo Bush até sair do cargo, em 2006.

Fonte: metropoles.com