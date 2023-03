Morre ex-prefeito esfaqueado no interior de Minas Gerais

Morreu, neste sábado (11), o ex-prefeito de São João Batista do Glória, Ivair Rodrigues Ferreira, de 78 anos. Conhecido como Ivair “Pimenta”, ele faleceu após ter passado três dias internado a Santa Casa de Passos por ter sido esfaqueado. As informações são do G1.

O crime aconteceu Praça do Cruzeiro, no Centro da cidade. O suspeito, conhecido como Garrucha, foi preso na última quarta-feira (8), mesmo dia do ataque.

Ivair foi prefeito duas vezes. Seu primeiro mandato foi de 1993 a 1996 e o segundo, de 2001 a 2004.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube REDEMAISHD