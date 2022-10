Morre homem ferido em acidente com trailer na avenida em Santarém

Uma das pessoas feridas no acidente ocorrido na madrugada do último dia 11, na avenida Dr. Anysio Chaves, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará, morreu na noite da última terça-feira (4). Daniel Sousa da Silva, 27 anos, estava internado desde o dia do acidente em estado grave. Ele era um dos ocupantes do Corsa preto, de placas NTC 5957, conduzido por Desulan Cardoso Nogueira que estaria com sintomas de embriaguez.

O carro dirigido por Desulan Cardoso estava em alta velocidade no momento em que o motorista perdeu o controle da direção e atingiu violentamente um trailer de lanche, que estava estacionado no acostamento da avenida. Câmeras de segurança flagraram o veículo seguindo em alta velocidade e atingido o trailer.

No interior do veículo havia ao menos cinco pessoas. Daniel foi socorrido em estado grave pelo Samu e levado desacordado para o Hospital Municipal de Santarém.

O trailer foi totalmente destruído com a batida do veículo e houve perda de praticamente todos os materiais do estabelecimento. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Fonte: O Estado Net