Morre homem que ateou fogo no corpo em protesto contra o STF

O homem que ateou fogo no próprio corpo enquanto protestava contra o Supremo Tribunal Federal (STF) morreu nesta quinta-feira (2). Ele estava internado no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) desde terça (31), quando realizou um protesto no gramado do canteiro central da Esplanada dos Ministérios, no Distrito Federal. O hospital não forneceu mais detalhes do óbito.

O homem também teria gritado “morte ao Xandão”, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, segundo relatos de testemunhas. O manifestante tinha 58 anos de idade e era natural de Botucatu (SP).

Com o homem, estavam papéis com fotos de personalidades históricas, como o ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela; Johann Georg Elser, conhecido por ter tentado matar Adolf Hitler; e Claus von Stauffenberg, conhecido por comandar a operação Valquíria, que também tentou assassinar Hitler.

Com as imagens, estava a frase “Perdeu, Mané”, utilizada pelo ministro Luís Roberto Barroso, em 2022, ao ser abordado por um apoiador de Jair Bolsonaro.

Fonte: Pleno News/Foto: STF/SCO/Fellipe Sampaio