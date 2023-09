Morre idosa que havia sido resgatada após enchente no RS

Morreu, nesta quinta-feira (14), Elma Clara de Souza, de 99 anos. Ela havia sido resgatada, em Roca Sales (RS), após as enchentes que atingiram o estado em função de um ciclone extratropical. As informações são do G1.

Familiares disseram que Elma tinha insuficiência renal e o caso foi agravado por um quadro de hipotermia.

Juliana Berger, neta da idosa, disse que ela “sobreviveu para se despedir”.

A idosa morou em Roca Sales por 30 anos. A residência dela foi inundada e ficou totalmente destruída. Na ocasião, uma cuidadora ajudou Elma a chegar até o local onde esperou o resgate.

No último sábado (9), a idosa teve alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Camilo, em Encantado (RS), e foi para um quarto da unidade de saúde. Com a recuperação, era esperado que ela deixasse o hospital.

A neta informou que o velório acontecerá nesta sexta-feira (15), na Câmara de Vereadores de Roca Sales.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/RBS TV