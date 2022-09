Morre jornalista Renata Canales, ex-editora da GloboNews

A jornalista e professora Renata Pereira Canales morreu nesta quarta-feira (21), aos 58 anos de idade, após passar mal e ser levada ao Hospital São Francisco, em Ribeirão do Preto (SP). A causa do óbito ainda não foi esclarecida. As informações são do portal G1.

Canales foi apresentadora e editora da EPTV, afiliada da TV Globo, durante os anos de 1996 e 2003. Ela também atuou como editora da GloboNews, entre 2012 e 2013. A comunicadora ainda passou pela TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos (SP), SBT, Bandeirantes e Cultura.

Diante da notícia de seu falecimento, o departamento de comunicação social da Prefeitura de Ribeirão Preto emitiu nota de pesar.

– Manifestamos imenso pesar pelo falecimento da jornalista Renata Canales, ocorrido nesta quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Muitos de nós fomos seus alunos, colegas de faculdade ou de redação e todos lamentamos sua partida, tão prematura e inesperada – declarou o órgão.

A entidade ainda acrescentou que se compadece com a dor da família e de amigos próximos, e que dirigem suas orações a Jesus, “certos do acolhimento espiritual e início de uma nova jornada de luz, amor e paz”.

Renata foi velada e sepultada na tarde desta quinta-feira (22), em Ribeirão. A despedida reuniu amigos e familiares no Cemitério Bom Pastor.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Facebook