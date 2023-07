Morre jovem envenenada pela própria irmã em Pernambuco

Faleceu no domingo (9), Juceli de Andrade Pereira, 23 anos, após ser envenenada pela própria irmã. A jovem estava internada na UTI do Hospital Regional Dom Moura (HDMR), em Garanhuns, Pernambuco, desde a última segunda-feira (3).

De acordo com a investigação, Juceli ingeriu um iogurte envenenado na casa onde morava, no município de Jupi, no agreste pernambucano. Além dela, outros dois irmãos também foram intoxicados e estão internados no Hospital Perpétuo Socorro, em Garanhuns.

A mulher de 31 anos não está mais entubada. Seu estado de saúde é regular. Já o homem, de 27 anos, está em estado grave, dependendo de ventilação mecânica.

A suspeita pelo envenenamento é a irmã de 29 anos. Ela foi presa em flagrante na terça-feira (4) e cumprirá pena no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e fará acompanhamento psicológico. Ela também chegou a ser hospitalizada, pois também ingeriu o iogurte contaminado.

A polícia encontrou um vídeo onde a acusada confessa o crime em um vídeo gravado para uma amiga. Nesse vídeo, a mulher diz que estava cansada de cuidar dos três irmãos, todos eles com questões psiquiátricas. Ela também afirma que imaginou que morreria junto com eles, por isso, deixou o vídeo gravado.

Fonte: Pleno News/ Foto: Arquivo Pessoal