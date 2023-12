Morre jovem vítima de fake news compartilhada pela Choquei

A jovem Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, que foi vítima de uma notícia falsa compartilhada por perfis de fofoca como a Choquei, morreu nesta sexta-feira (22). A informação sobre o falecimento foi confirmada pelo perfil da mãe de Jéssica, Inês Oliveira. O caso gerou revolta nas redes sociais contra as páginas que publicaram o caso, entre elas a Choquei, que tem quase 7 milhões de seguidores no Twitter.

O ocorrido em questão envolveu a divulgação de uma suposta conversa no Instagram na qual Jéssica e o humorista Whindersson Nunes estariam flertando. A jovem, no entanto, dizia ser vítima de notícia falsa e afirmava que as montagens estavam sendo feitas para prejudicá-la. Ela chegou a dizer que estaria sofrendo ataques em razão do ocorrido e fez um desabafo pedindo o fim das críticas nas redes sociais.

– Isso já passou do limite – escreveu Jéssica.

Nas redes, amigos da jovem lamentaram a morte de Jéssica e protestaram contra os ataques que ela sofreu na internet.

– Esse universo sem lei chamado internet ainda vai matar muita gente. Me pergunto até onde vai à maldade humana, e me revolto em pensar que pessoas são capazes de tudo! Inclusive de atacar uma pessoa na internet, infernizando e piorando todo seu estado clínico – disse uma amiga.

Assim que os prints começaram a circular nas redes, o próprio Whindersson se pronunciou e disse que não conhecia Jéssica. O influenciador também confirmou que a captura de tela da conversa era falsa.

– Eu não faço ideia de quem seja essa moça e isso é um print fake – escreveu.

JÉSSICA FEZ DESABAFO NAS REDES

Após a repercussão da notícia falsa, Jéssica usou os stories de seu perfil no Instagram para fazer um desabafo. No texto, ela afirmava taxativamente que a história era mentirosa e dizia estar enfrentando o ano mais difícil de sua vida. A jovem também declarava que não conseguia lidar com esse tipo de exposição e que já havia tentado cometer suicídio.

– Hoje em dia é difícil dizer e fazer as coisas porque somos taxadas de vitimistas, oportunistas, entre outros vários adjetivos. Mas cuidado com o que vocês falam. Vocês não sabem como está o psicológico de quem está recebendo os xingamentos e as ameaças. Setembro Amarelo mais uma vez não ensinando nada pra ninguém… e eu sinto muito por isso – declarou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal