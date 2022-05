Morre Kailia Posey, menina do famoso GIF que virou meme

Kailia Posey, que ficou famosa quando criança pelo reality show norte-americano Pequenas Misses, morreu aos 16 anos. Além do reality, o rosto de Kailia ficou popular por ter virado um GIF, meme e, posteriormente, figurinha bastante compartilhada no WhatsApp.

O anúncio do óbito foi dado por Marcy Posey, mãe da jovem, na última segunda-feira (2).

– Eu não tenho palavras ou pensamentos. Uma linda menina se foi. Por favor, nos deem privacidade enquanto lamentamos a perda de Kailia. Minha bebê para sempre – escreveu Marcy no Facebook.

A causa da morte não foi revelada. No entanto, de acordo com o site norte-americano TMZ, os rumores são de que Kailia teria morrido em um acidente ocorrido em Las Vegas.

A jovem era uma das competidoras do polêmico reality que foi ao ar entre 2009 e 2013, e tinha como foco a disputa de beleza entre crianças. No dias atuais, Kailia continuava competindo em concursos de beleza nos Estados Unidos. Ela entrou no mundo das competições de beleza aos 3 anos de idade e tinha acabado de completar 16, no último dia 20 de abril.

