Morre Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza

Morreu na madrugada desta segunda-feira (12), em Franca (SP), a fundadora do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato.

Tia da empresária Luiza Helena Trajano, Luiza tinha 97 anos e morreu em casa por causas naturais, segundo as primeiras informações apuradas pela produção da EPTV, afiliada da TV Globo no interior de São Paulo.

O velório está marcado para as 10h no Velório São Vicente e o enterro está previsto para as 16h no Cemitério da Saudade. Em luto, todas as lojas da empresa em Franca permanecerão fechadas nesta segunda-feira.

Nascida em Cristais Paulista (SP) em 1926, Luiza Trajano Donato é conhecida por ter sido uma vendedora muito popular em Franca e por fundar com o marido em 1957 a primeira unidade daquela que se tornaria uma das maiores redes varejistas do país.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação/ Magazine Luiza