Morre marido da apresentadora Silvia Poppovic

Faleceu nesta sexta-feira (25), o médico Marcello Bronstein, esposo da apresentadora Silvia Poppovic.

Diagnosticado com leucemia em setembro de 2021, o médico passava por tratamento e há quatro meses recebeu um transplante de medula óssea da filha do casal, Ana, de 22 anos.

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, pelas redes sociais, também comentou sobre a morte do profissional.

– Infelizmente, informamos o falecimento do Dr. Marcello Bronstein. Estamos muito tristes, mas certos de que ele foi um guerreiro e agora descansará em paz. Figura fundamental na carreira profissional de milhares de endocrinologistas. Um dia de luto na Endocrinologia – diz a nota.

Em julho deste ano a apresentadora comentou sobre o transplante de medula óssea.

– Hoje é um dia especial para a nossa família. Um gesto de amor, generosidade que pode e vai salvar a vida do pai. Estamos muito esperançosos e emocionados. Como o tratamento clínico não resolveu, hoje, finalmente, ele (Marcello) recebe as preciosas e saudáveis células tronco doadas por nossa filha Ana, para a realização do transplante de medula óssea – escreveu Silvia.

