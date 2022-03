Morre mulher atingida por explosão de botijão de gás em Parauapebas

A vítima, Talita Aline da Silva Jansen, 32 anos, morreu, na manhã desta terça-feira (15), depois de ser atingida por uma explosão de botijão de gás, durante a manhã desta segunda-feira (14), na Avenida P com a Rua P5, na 3°etapa do Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

No momento da explosão o casal Talita Silva e Raimundo Nonato Jansen, 62 anos, estava dormindo. Os dois não teriam conseguido sair a tempo de ser atingidos pelo fogo, no interior de uma quitinete. As vítimas ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP).

Talita Silva teve 90% do corpo atingindo pelas chamas e os dois rins paralisados, indo a óbito. Na internet, a família de vítima está realizando uma campanha para arrecadar fundos e fazer o traslado do corpo para São Luís Gonzaga, no Maranhão, de onde a mulher era natural. Quem quiser ajudar, pode transferir o dinheiro para o PIX: 94992065035, em nome de Claudilene Cardoso Ribeiro. (Portal Debate, com O Liberal)