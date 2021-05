Morre mulher que teve 77% do corpo queimado durante explosão em São Brás

Maria do Socorro da Conceição, vítima da explosão na cozinha de um restaurante que fica localizado atrás do Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás, morreu na manhã desta terça-feira, 18.

Ela estava internada no Hospital Metropolitano, em Ananindeua. Maria teve 77% do corpo queimado.

Maria do Socorro estava há mais de uma semana no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Metropolitano, em Ananindeua. Na manhã de hoje a mulher teve a morte confirmada, após não resistir aos graves ferimentos ocasionados pela explosão.