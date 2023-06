Morre o comentarista esportivo Paulo Roberto Martins, o Morsa

Morreu na noite desta segunda-feira (19), aos 78 anos, o comentarista esportivo Paulo Roberto Martins, mais conhecido pelo apelido Morsa. A informação foi confirmada pela Band, emissora onde Morsa trabalhou por oito anos. O comentarista faleceu vítima de problemas cardíacos.

Paulo Roberto Martins estreou no jornalismo esportivo analisando partidas de futebol para uma rádio local em Santos, cidade no litoral de São Paulo onde nasceu. Na TV, ele trabalhou pela primeira vez em 2000, na TV Cultura. No entanto, foi ao lado de Milton Neves nos programas Debate Bola e Terceiro Tempo, inicialmente na Record, que ele ganhou maior notoriedade.

Em 2014, Paulo foi para a Band e ficou na emissora até 2021, quando foi demitido. O comentarista ainda atuava na Rádio Transamérica, mas também foi dispensado após tecer ofensas ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. Morsa foi premiado duas vezes pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (ACEESP).

Nas redes sociais, amigos de Morsa deixaram homenagens ao comentarista. A apresentadora Renata Fan classificou Paulo como um “ser humano acima da média”, enquanto o narrador Odinei Ribeiro pediu o conforto de Deus para os familiares e amigos. O repórter Eduardo de Meneses, por sua vez, agradeceu Morsa pelos incentivos na carreira.

– Meu amigo Paulo Roberto Martins, obrigado por tudo! Jamais vou esquecer o que você fez por mim, incentivando e dando oportunidades na carreira. Que sua passagem seja de luz, você foi gigante e generoso. Foi divertido conviver contigo na Globo, CBN, Record e Transamérica – escreveu Meneses.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/TV Band