Morre o diretor-fundador da Sociedade Funerária Recanto da Saudade

Faleceu nesta sexta-feira, 04, o empresário libanês Nabih Abou El Hosn, de 94 anos visionário e futurista que criou a sociedade funerária Recanto da Saudade, ao abrir um dos primeiros cemitérios parques particulares da Grande Belém, cuja missão desafogou na capital do Pará o então grave problema dos cemitérios públicos que já não tinham mais vagas e hoje só recebem entes queridos de famílias que já possuíam jazigos nos chamados “campos santos”. As causas da morte do empresário não foram divulgadas pela família, que enalteceu o legado deixado para filhos, genros, noras, netos e bisnetos.

O corpo do empresário foi velado a partir das 6h de hoje na Capela da Saudade e o sepultamento ocorreu por volta das 16h30, no Cemitério Recanto da Saudade.

O Recanto da Saudade anunciou o falecimento do seu diretor fundador, frisando o “profundo pesar” e reconheceu sua liderança visionária, ressaltando que seu legado continuará a inspirar a comunidade. “A equipe está unida em luto e enviou pensamentos e orações à família e amigos do falecido”, diz uma nota publicada no Instagram.

O empresário e ex-governador Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara de Comunicação e do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ e sua esposa, dona Aline Santos, amiga pessoal de Kátia Abou, filha do Nabih Abou El Hosn, lamentaram profundmente a morte do empresário.

“O Nabih Abou El Hosn era um homem de visão futurista, que esteve à frente de empreendimentos que inovaram a economia paraense no que diz respeito à geração de emprego e renda, além do desenvolvimento econômico e social do Pará, sendo detentor de várias medalhas e títulos de reconhecimento como empresário corajoso e criativo que se tornou um paraense nato”, disse o ex-governador Carlos Santos, relembrando os momentos em que esteve conversando pessoalmente com o empresário ao longo de anos de atividades não apenas como empresário, mas também como governador do Estado.

Imagem: Reprodução/Instagram