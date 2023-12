Morre o empresário Jacob Barata, o Rei dos Ônibus, aos 91 anos

Morreu nesta quarta-feira (27), aos 91 anos, o empresário Jacob Barata, conhecido como Rei dos Ônibus e um dos sócios fundadores do Grupo Guanabara, um dos maiores conglomerados do setor de transportes de passageiros do Brasil. Barata estava internado há duas semanas no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e teve falência múltipla dos órgãos.

Nascido no dia 13 de agosto de 1932 em Belém, capital do Pará, Jacob Barata se mudou para o Rio de Janeiro aos 14 anos. Na capital fluminense, ele trabalhou como escriturário em um banco e vendeu joias antes de se tornar empresário do setor de transporte.

Viúvo, Jacob Barata deixa três filhos e nove netos. O empresário também era pai de Daniel, que foi morto após ser sequestrado em 1994.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Pioneiros do Transporte