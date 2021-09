Morre o famoso cantor de brega Jomasan

O cantor de brega Jomasan,que tinha 73 anos, faleceu neste último sábado (25) na Guiana Francesa onde morava há anos. Segundo informações, a causa da morte seria um acidente vascular cerebral.

José Maria Dos Santos, o Jomasan, é natural do Amapá, nasceu no bairro do laguinho em 1947, saiu de Macapá para ir em busca do seu sonho, e foi no estado do Pará que o cantor de brega fez bastante sucesso com suas músicas, uma delas “Meu Grande Amor” composto com o maestro Manuel Cordeiro.

Foto: Reprodução Facebook