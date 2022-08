Morre o famoso Tonhão dono de trios elétricos no Estado do Pará

É com grande pesar, que comunicamos o falecimento de Antônio Gonçalves Toscano, mais popularmente conhecido como Tonhão,na qual começou a marca de carros de som Tonhão Publicidade, que circulava no centro comercial de Belém,em um legado que já tem 50 anos.

A causa da morte segundo seus familiares, foi por causas naturais, enquanto dormia, em sua própria residência.Tonhão era natural de Salvaterra, município situado no arquipélago do Marajó. Tonhão passou a investir em mega estruturas de trios elétricos por volta da década de 90, desde então virou figura marcante seja em eventos, blocos e micaretas na capital paraense e no seu local de origem Salvaterra,como também em outros locais do Pará.

Em 1972 adquiriu o seu primeiro carro de som (Gordinho), com o passar dos anos foi trocando de veículo pra melhor apresentação de seus trabalhos. Em 1994 junto com sua esposa Cleide e seus filhos Clézio e Claiton, montaram o seu primeiro Trio Elétrico Tonhão ( Caminhão Trucado).

Já no ano de 2004, começou a construção da sua primeira Carreta (Mega Tonhão I, atual Tonhão Prime). Suas conquistas não pararam por aí, em 2006, conquistou mais uma vitória, a de sua segunda Carreta batizada como Mega Tonhão II.

Tonhão deixa a esposa, Cleide Toscano, e quatro filhos: Clézio, Cleiton, Cleize e Lillian. O velório do grande Tonhão, está sendo realizado na capela na Av. José Bonifácio, 1550, o sepultamento será neste domingo (21) às 14h30 em um cemitério particular no distrito de Belém.

Foto: Arquivo Pessoal