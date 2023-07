Morre o radialista, jornalista, ex-deputado e ex-vereador Luis Eduardo Anaice

O radialista, jornalista, apresentador de televisão, ex-deputado estadual e ex-vereador Luís Eduardo Anaice, 69 anos, faleceu na manhã desta terça-feira, 18, por volta das 11h20, no Hospital do Coração, em Belém, onde estava internado desde a última sexta-feira, 14. Natural de Macapá, no Estado do Amapá, o conhecido e irreverente apresentador trabalhava na TV RBA Canal 13, onde apresentava o programa Metendo Bronca, às 7h de segunda a sexta-feira.

No ano de 1980, Anaice veio de Macapá, onde começou sua vida profissional nas emissoras locais, para apresentar programas de auditório na antiga Rádio Guajará AM. Na época, a direção de programação da emissora, capitaneada pelo jornalista, radialista e repórter policial Paulo Ronaldo, também ex-deputado estadual, investia em programas de auditório para concorrer com as demais emissoras de rádio AM de Belém. Anaice passou a trabalhar fazendo o Programa Luís Eduardo Anaice. Na época, a emissora tinha, além dele e de Paulo Ronaldo, Amaury Silveira, Klauss Keller, Jota Serrão, entre outros nomes famosos.

Em 1982, o comunicador, radialista e empresário Carlos Santos comprou a Super Rádio Marajoara AM-1130, que mudou seus stúdios para a Avenida Assis de Vasconcelos, no bairro da Campina, zona nobre da capNital paraense. Ele convidou Luis Eduardo Anaice para se mudar para a Marajoara e lhe deu a missão de fazer reportagem policial e comandar o programa A Patrulha da Cidade, o mais antigo, irreverente, importante e líder de audiência do rádio paraense no quesito informações policiais ao lado de Jota Ribamar, Oséias Silva, Astrogildo Corrêa e Tacimar Cantuária. Anaice encarou o desafio e passou a presentear seus informantes com discos fornecidos pelo proprietário da emissora para fidelizar a notícia em primazia.

Segundo Carlos Santos, que também é ex-governador do Estado do Pará, Anaice deixa uma lacuna que jamais será esquecida. Ele roga a Deus que receba Luís Eduardo Anaice nas glórias perpétuas e que Ele, Deus, dê o conforto necessário à família do apresentador neste momento de dor e de difícil perda. Disse que o Grupo Marajoara de Comunicação se encontra de luto e irmanado na dor de toda a família, bem como, dos colegas da RBA e de toda imprensa paraense.

Santos recorda, ainda, que Luís Eduardo Anaice, por muitos anos, gravou os comerciais da loja Avisão, do Grupo Carlos Santos. Ele fazia a locução com os também comunicadores juntamente com João Bosco, José Travassos, Gilberto Martins, Ronaldo Porto, Waldo Souza. Hoje, os comerciais da loja estão a cargo, há mais de dez anos, do comunicador Jorginho, Jorge Luis Ribeiro Dias, do Studio 360 Produções de São Paulo Capital, @jorginhoribeiroaradialista. Ele também é apresentador da Rede MIX Brasil que têm como afiliada a @mixfmbelem FM 100.9 pertencente ao @grupomarajoara, do Grupo Carlos Santos.

PRIMAZIA

Muitos furos de reportagem foram dados por Anaice na Marajoara, inclusive, com entrevistas a presos feitas em sua própria casa, tamanho era o respeito que policiais civis e militares tinham pelo profissional que se notabilizou com um dos maiores repórteres policiais do Estado, ao comando da Patrulha da Cidade.

Posteriormente, Anaice se transferiu para a Rádio Clube do Pará – PRC-5, onde passou a fazer reportagens diárias e a comandar o Clube Patrulha. Da rádio, pulou para a televisão, onde trabalhou até a última sexta-feira.

Na RBA, Anaice apresentou, além do programa “Metendo Bronca”, o “Barra Pesada” e o “Bora Cidade”, entre outros. Ele também foi eleito vereador e deputado estadual. Atualmente, planejava voltar à vida política, posto que, pretendia concorrer novamente ao cargo de vereador pelo município de Belém.

Anaice era assessorado pelo jornalista e repórter policial Walter Luís Rocha, o conhecido “Tampa de Bilha de A PROVÍNCIA DO PARÁ” na era dos Diário e Emissoras Associados, que explicou da falta que sentirá do colega e amigo, com o qual trabalhava há mais de vinte anos desde que largou os Associados. (Texto: Roberto Barbosa)

O diretor-presidente da Rede Brasil Amazônia de Comunicação – RBA, Camilo Centeno, disse que “a televisão paraense hoje vai ter um dia bem triste, o Anaice realmente vai fazer falta. Ele é um exemplo para muitos profissionais que estão aí no mercado. É uma perda incalculável, um grande profissional, fez parte de uma geração de grandes nomes que marcaram época na televisão paraense. A gente lamenta profundamente e ele merece todas as homenagens, todos os reconhecimentos, de todos que trabalharam e até os que não trabalharam com ele, mas conheciam a sua história de vida, a sua trajetória”.

REPERCUSSÕES

Por meio de seu microblog no twitter, o governador Helder Barbalho (MDB) lamentou o falecimento do jornalista Eduardo Anaice: “Recebo com tristeza, a notícia do falecimento do jornalista Luiz Eduardo Anaice. O comunicador também fez carreira política e ficou conhecido pelo seu jeito irreverente e divertido à frente de diversos programas na rádio e na televisão durante décadas, tornando-se referência no jornalismo do Pará. Meus sentimentos aos amigos e familiares”.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, deputado Chicão, divulgou nota em que lamenta a perda do ex-deputado Luís Eduardo Anaide.

“O presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão, em nome de todos os deputados estaduais e servidores deste Poder Legislativo, lamenta o falecimento do ex-deputado Luiz Eduardo Anaice, ocorrido na manhã desta terça-feira (18/07) em Belém, e estende suas condolências aos familiares.

Luiz Eduardo Anaice tinha 69 anos de idade, era jornalista e apresentador de diversos programas de televisão ao longo de sua carreira, entre eles o Metendo Bronca, Barra Pesada e Bora Cidade. Foi eleito deputado estadual em duas eleições consecutivas, atuando como parlamentar na Alepa entre os anos de 2003 e 2011.”

O apresentador Nonato Pereira, da Rede TV, encerrou seu programa da manhã de hoje lamentando a morte de Luís Anaice e recordando a grande relação entre o comunicador, o Grupo Marajoara de Comunicação e o ex-governador Carlos Santos. Pereira, que até tempo atrás apresentava o programa Mix Atualidades, na Mix FM, disse que Anaice, com galhardia e inteligência, e seguindo os conselhos de Carlos Santos, fez com que o programa A Patrulha da Cidade, dobrasse mais ainda os índices de audiência, este que é um programa de polícia referência no rádio paraense, de maior audiência na história da radiofonia no Pará.

COLEGAS

O Jornalista Jorge Nascimento relembrou dos tempos em que trabalhava no jornal Folha do Norte. “O Anaice se juntava com a gente na porta do Pronto Socorro e a gente saia correndo atrás do furo de reportagem; ele deixava o Corcel II dele lá na Travessa 14 de Março e ia com a gente no carro da reportagem. Trabalhamos muitos anos, muitos anos mesmo, inclusive lá na RBA”, disse.

O jornalista e radialista Raymar Bentes, que trabalhou com Anaice na antiga Guajará AM, lamentou a morte do colega, relembrando o quanto o comunicador era brincalhão, furão na reportagem e cheio de bordões como “Sangue de Jesus”.

Em nota, o radialista, jornalista e empresário Evandro Corrêa, presidente da Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia – AIJAM lamentou a perda irreparável de Luís Anaice, que era sócio da instituição. Segundo a nota assinada por Corrêa, o apresentador era “um ícone da comunicação paraense que fez história com seu talento incontestável”.

O corpo de Eduardo Anaice será velado a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, uma vez ter ocupado por duas legislaturas o cargo de deputado estadual. De lá sairá o féretro para uma necrópole de Belém que ainda não foi informada.

Imagens: Reprodução/Erison Júnior/Ronabar