Morre o tecladista Luiz Schiavon, fundador da banda RPM

O tecladista Luiz Schiavon, de 64 anos, fundador da banda RPM, morreu na madrugada desta quinta-feira (15) no Hospital São Luiz, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. Schiavon tratava de uma doença autoimune há quatro anos e faleceu após ter complicações decorrentes de uma cirurgia. A morte do músico foi confirmada no perfil oficial da banda RPM no Instagram.

Segundo a nota divulgada na página da banda, a cerimônia de despedida do tecladista será reservada apenas aos familiares e amigos mais próximos do artista. Antes de voltar ao hospital neste ano, Schiavon chegou a passar 18 meses internado.

– Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações. Despeçam-se, ouvindo seus acordes, fazendo homenagens nas redes sociais, revistas e jornais, ou simplesmente lembrando dele com carinho – ressaltou o comunicado.

Luiz Antônio Schiavon Pereira nasceu em São Paulo no dia 5 de outubro de 1958. Na juventude, ele chegou a cursar a faculdade de Arquitetura, mas começou fazer covers de bandas de rock e seguiu carreira musical. Aos 16 anos de idade, ele conheceu o cantor Paulo Ricardo, com quem fundou inicialmente a banda Aura e, posteriormente, o RPM.

Schiavon também ficou conhecido por comandar, na TV Globo, a banda do programa Domingão do Faustão no período de 2004 a 2010.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/YouTube Teclacenter