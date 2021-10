Morre pai de Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, aos 94 anos

Segundo uma rede social oficial do ex-piloto, o falecimento se deu por causas naturais

Miltão (de cadeira de rodas) ao lado do ídolo do Corinthians Neto (Reprodução / Instagram 10neto)

Uma rede social oficial de Ayrton Senna anunciou a morte do pai do falecido piloto. Milton da Silva, o Miltão, morreu aos 94 anos, nesta quarta-feira (27), em São Paulo. De acordo com a publicação, Miltão faleceu por causas naturais.

Anúncio foi feito pelos stories do Instagram do perfil oficial de Ayrton Senna (Reprodução Instagram / @oficialayrtonsenna)

