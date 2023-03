Morre Santino Soares, a voz do rádio, vítima de falência múltipla dos órgãos

O radialista e jornalista Santino Soares, 70 anos, 60 deles dedicados ao rádio, faleceu na tarde deste domingo, 26, no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Ofir Loyola, onde estava internado em estado grave com policetemia vera que fez com que tivesse falência múltipla dos órgãos. Desde ontem, familiares e amigos pediam orações pelo apresentador que viveu a maior parte de sua vida apresentando programas de auditório na Rádio Jornal O Liberal AM, tendo passado, também, pelas rádios Rural e Guajará. A morte do renomado homem das comunicações foi confirmada por sua esposa Suzana Soares.

Apesar da idade, Santino Soares vinha atuando na elaboração de matérias e locuções para o Tribunal de Contas do Estado – TCE e também passou pela Comus. Nascido na pequena cidade de Juruti, a 1.440 quilômetros de Belém, no oeste do Pará, o radialista começou sua carreira na Rádio Rural e veio embora para a capital paraense em 1970, estacionando inicialmente na Rádio Guajará e, depois, na Liberal, onde, por muitos anos, foi âncora das manhãs. Posteriormente, saiu da emissora, mas voltou e ficou definitivamente até a aposentadoria e mudança de estrutura da rádio.

O jornalista, radialista e ex-deputado Edson Matoso lamentou a morte do colega: “A voz do rádio”. Esta é uma das muitas referências que se ouve ao falar de Santino Soares, radialista, locutor e sociólogo que faleceu, aos 71 anos, neste domingo (26) em Belém”, disse.

Cleiton Sebastião Palmeira, o Amigo das Donas de Casa, que comandou por muitos anos o “Show da Cidade”, da Super Rádio Marajoara AM-1130 também lamenta a morte de Santino. “Um grande colega, um mestre que fez carreira e botou muitos na carreira sublime a comunicação de massa”, disse.

O apresentador Carlos Santos disse que “o Rádio Paraense está de luto, mas orgulhoso de ter, na plenitude divina, um super comunicador que deixa uma lacuna nos microfones da Amplitude Moderada que é Santino Soares”.

Santino Soares tem o corpo velado na Primeira Igreja Batista, na Avenida Assis de Vasconcelos, 817 – Campina, Belém.

NOTA DO TCE

“Além de profissional competente e experiente, Santino sempre foi um ser humano habilidoso no trato com as pessoas. Esposo amável, pai zeloso e avô carinhoso. Um colega de trabalho generoso, sempre disposto a colaborar com a equipe.

A Presidente do TCE-PA, Conselheira Rosa Egídia, em nome da instituição, solidariza-se com toda a família, amigos e fãs deste grande profissional. Santino Soares deixa como legado ensinamentos preciosos para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Foi, e sempre será, uma referência para a comunicação paraense. Comunicamos que o velório será na Primeira Igreja Batista do Pará, Av. Assis de Vasconcelos, 817 – Campina, Belém”, diz o TCE.

Imagem: Reprodução/Manoel Dutra