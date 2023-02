Morre Super Chico, menino com Down que fez sucesso na web

Conhecido nas redes sociais como Super Chico, o menino Francisco Bombini, de 6 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (6). A criança, que nasceu com a Síndrome de Down e algumas complicações de saúde, ficou famoso após superar a Covid-19 por duas vezes. Em uma das ocasiões, ele chegou a ficar 13 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Familiares do menino informaram que a criança teve uma parada cardíaca. Em seu perfil oficial no Instagram, a mãe de Chico, Daniela Guedes Bombini, falou dos últimos momentos do filho.

– No último relatório de sua vida na Terra ele escreveu: “Aqui estive e aqui tentei fazer a diferença! Aqui dei exemplos e aqui vivi intensamente com muita força, cabeça erguida e sempre muito feliz” – declarou.

A criança recebeu o apelido de Super Chico por conta das batalhas que o garoto acumulou desde o nascimento prematuro. No total, foram sete cirurgias realizadas em razão de problemas renais, cardíacos e de hipotireoidismo. Ao longo da pandemia, o menino ainda venceu duas vezes a Covid-19.

A primeira vez foi em 2020, quando Chico ficou 18 dias internado, sendo 13 na UTI. Já no começo de dezembro de 2021, a mãe do menino explicou aos seguidores que a família estava ausente na internet por causa de problemas de saúde enfrentados pelo filho e disse que ele havia sido infectado pela Covid pela segunda vez.

