Morre Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, aos 50 anos

O Foo Fighters informou neste sábado (26) que o baterista Taylor Hawkins, integrante da banda, morreu aos 50 anos. A causa não foi divulgada.

O grupo estava programado para se apresentar neste domingo (27) no Lollapalooza, em São Paulo. A organização do festival não se pronunciou oficialmente sobre um possível cancelamento do show.

“A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins”, escreveu a banda.

“Seu espírito musical e risada contagiante vão viver em nós para sempre”, continua o texto.

De acordo com o comunicado, Hawkins deixa a esposa e filhos. O Foo Fighters pediu privacidade e respeito durante este “momento inimaginavelmente difícil”.

A banda também estava programada para se apresentar em Bogotá, na Colômbia, no Festival Estereo Picnic na sexta-feira (25). Mais tarde, velas foram colocadas no palco principal do evento como uma vigília, e as telas em cinco palcos projetaram a mensagem “Taylor Hawkins para sempre”.

Além disso, eles participariam do Grammy Awards, em Las Vegas, em 3 de abril.

Em nota, o Lollapalooza Brasil disse que “não há palavras para descrever o que ele significou para nós e todos os fãs de música ao redor do mundo”, estendendo “amor e apoio incondicional à família e sua equipe”.

Foto: Reprodução Instagram

Fonte: CNN