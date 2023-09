Morre tenente da PM de Alagoas que se afogou em treinamento

Morreu, nesta sexta-feira (8), o tenente da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL), Abraão Taveira, de 39 anos. Ele havia se ferido durante um treinamento no Distrito Federal, no dia 30 de agosto, e ficou dez dias em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Base. As informações são do G1.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) disse, em nota, que foi solicitada a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Brasília e uma equipe de policiais civis foi ao hospital.

O caso é investigado pela 1° Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Taveira participou do Curso de Cinotecnia (preparação de cães) feito pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que tem uma das instruções coordenada pelo Corpo de Bombeiros do DF.

No dia 30 de agosto os alunos estavam no Centro de Treinamento Operacional (CTO) dos bombeiros para uma aula. Eles foram vendados e jogados em uma manilha com água.

Os militares explicaram que o tenente bateu a cabeça e ficou submerso por alguns minutos. Ao ser removido da manilha, Abraão estava em parada cardiorrespiratória.

Os socorristas tentaram reanimá-lo durante 38 minutos, e o militar foi levado para o Hospital de Base de Brasília em estado grave.

O comandante da PM-AL, coronel Paulo Amorim, disse que um grupo de trabalho foi nomeado para acompanhar as investigações sobre o caso.

A PM de Alagoas emitiu uma nota de pesar, nesta sexta. O Comando Geral afirma que está “empregando todos os esforços pela elucidação dos fatos que vitimaram o militar alagoano”.

Abraão Taveira entrou na PM-AL em 2016. Ele era o comandante do canil do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

