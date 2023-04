Morre torcedor corinthiano ferido durante confronto na frente do Mangueirão

O torcedor corinthiano Rafael Mereciano, de 29 anos, faleceu nesta quinta-feira, 13, no Hospital Metropolitano de Urgência de Belém, onde estava internado desde a noite de ontem. Ele foi gravemente ferido durante confusão generalizada antes do jogo ente Clube do Remo e Corinthians em partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.



Houve tiroteio, rojões foram jogados e pessoas caíram ao chão.



Segundo a Polícia Mitar, que interveio para acalmar os ânimos, duas pessoas saíram gravemente feridas. Os policiais usaram balas de borrachas e bombas de efeito moral

Não houve informes de prisão no momento da refrega.



Rafael Merenciano era diretor do grupo “C.D Pavilhão 9”, o qual divulgou uma nota de pesar pela morte do torcedor.



Também o governador Helder Barbalho, que está em viagem pela China, lamentou a morte do corinthiano em Belém e disse que os fatos serão apurados com rigor e os responsáveis identificados e presos.



Antes do ocorrido, vários torcedores com ingressos pagos foram impedidos de entrar no Mangueirão, mas não se sabe se esse episódio teve algo a er om a situação na frente do estádio. O Clube do Remo se eximiu da culpa e disse ter sido contra o fato de torcedores terem sido barrados, pois havia vaga de sobra para assistirem a partida.

O CORPO

O corpo de Rafael Merenciano está no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém e a família aguarda a liberação para velório e sepultamento.

Imagens: Reprodução