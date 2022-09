Morre, vítima de atentado a bala, o filho do ex-prefeito de Itaituba Wirland Freire

Foi confirmada, na tarde desta sexta-feira, 02, a morte de Guirland José Pereira Brito Freire, filho do ex-prefeito do município de Itaituba, Wirland Freire. Ele estava internado em um hospital de grande complexidade de Itaituba, no oeste do Pará, desde anteontem, quarta-feira, 31 de agosto, quando foi alvejado a bala no garimpo do Crepurizino, interior de Itaituba.

Mesmo gravemente ferido, a vítima ainda teve forças para dirigir um veículo em busca de socorro em uma comunidade, de onde foi transferido para Itaituba, de avião.

A família de Guirland, por meio de seu irmão, Wilmar Freire, informou que o corpo será trasladado para Santarém, onde será sepultado.

De acordo com a polícia, em Itaituba, o caso vem sendo investigado. Inquérito policial foi aberto para apurar os fatos.

Imagens: Reprodução