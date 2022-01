Morro da forca (MG) destrói duas casas em deslizamento

A prefeitura do município de Ouro Preto, de Minas Gerais, informou que uma parte do Morro da Forca, no centro histórico da cidade, cedeu nesta quinta-feira (13).

O deslizamento destruiu casarões que ficam próximo na beira do morro, segundo informações, a área já estava isolada e sendo monitorada, por ser um local que chama atenção no período de chuva. O casarão que foi atingido estava interditado desde 2012.

De acordo com o Prefeito Angelo Oswaldo, duas casa foram destruídas, a área foi interditada para que não haja outro deslizamento, uma passagem foi aberta para que os pedestres consiga transitar no centro da cidade, menos os veículos.

Segundo informações do Bombeiros de Minas Gerais, não há vítimas.

Foto e vídeo: Secretaria de Meio Ambiente

Jornalista: Marina Moreira