Morta ao perder controle de moto em curva fechada

Uma mulher jovem morreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 24, em Breu Branco, vítima de acidente de trânsito. Identificada pelo prenome de Nilde, a vítima, segundo as informações preliminares, pilotava uma moto pela via pública no bairro Ismar Vilela.



Em determinado momento, segundo apurou a Polícia Militar, que chegou com uma guarnição ao local para verificar os fatos, ela teria feito uma curva muito fechada, se desequilibrou e acabou projetada no mato, fora da pista.



Com o impacto, Nilde não resistiu à gravidade das lesões. O corpo da vítima, como de praxe, foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar