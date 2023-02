Morte complica o trânsito na avenida Serzedelo Corrêa, em Belém

Uma pessoa do sexo masculino morreu na Avenida Serzedelo Corrêa em frente ao Edifício Manoel Pinto da Silva, no bairro de Batista Campos, área nobre de Belém. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém- Semob, Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas, a primeira para gerenciar o tráfego de carros na área que é super movimentada, a segunda para isolar oocal e a terceira para a tomada de providências cabíveis como levantamento de local e remoção do corpo para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.



Segundo informações iniciais, o homem seria morador do edifício Manoel Pinto da Silva e teria cometido suicídio se jogando do alto do prédio neste sábado, 04.



Um suicídio não é novidade no referido local, de onde várias pessoas já pularam para a morte, porém, o caso será devidamente investigado, pois a polícia também não descarta a possibilidade de um caso deliberado de assassinato, o que será esclarecido no decorrer do inquérito.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar