Morte de Jorge Moraes continua sem esclarecimento

A Polícia Civil continua apurando a morte do cantor Jorge Moraes, ocorrida no começo da noite da última quinta-feira, 04, na porta da casa dele, na Rua Pariquis, entre Breves e Monte Alegre, no bairro do Jurunas, em Belém.



Jorge Moraes ouvia música por volta das 18 quando alguém bateu na porta. Ele mesmo foi atender e, quando abriu, foi executado com quatro tiros. O assassino fugiu de carro com outro homem que o esperava na direção. Nada foi levado além da vida do artista que vinha se relacionando há três meses com uma mulher, porém, morava sozinho. A polícia trata o caso como execução motivada por causa ainda desconhecida.



O cantor era muito conhecido e benquisto na vizinhança. Segundo informações da polícia, já foram colhidas imagens das câmeras de segurança que mostram o momento da execução de Jorge Moraes. A expectativa é identificar o matador.



O corpo de Jorge Moraes foi sepultado na manhã deste sábado, 07, num cemitério particular em Marituba, município da Zona Metropolitana de Belém.



Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar