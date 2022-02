Mortes este ano por Covid-19, em Santarém, somam 62

O município de Santarém, no oeste do Pará, registrou, em três dias, mais 5 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Com essas mortes, o numero de vítimas em feveiro, até o dia 10, subiu para 18. Em janeiro foram 44 óbitos, o que dá um total de 62 mortes nos dois primeiros meses de 2022.

Segundo o boletin epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), domingo à noite, foram acrescentados mil novos casos positivos de Covid-19 em dois dias. Em 13 dias de fevereiro já são 5.200 novos casos. O total de infectados são 38.334 desde o início da pandemia, em março de 2020.

Este mês já registrou 18 mortes com as novas confirmações, que tiveram como vítimas, três homens e duas mulheres, com idades entre 51 e 94 anos.

Uma mulher de 84 anos que faleceu no dia 08/02

Uma mulher de 94 que faleceu no dia 08/02

Um homem de 55 anos que faleceu no dia 09/02

Um homem de 51 anos que faleceu no dia 09/02

Um homem de 78 anos que faleceu no dia 10/2

A pasta informou que mais cinco óbitos suspeitos estão investigadas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O número de santarenos que perderam a vida já se soma 1.255 desde o início da pandemia.

De acordo com a Semsa, há 7.464 pacientes estão em isolamento clínico-hospitalar ou domiciliar.

Dos 20 leitos de UTI disponíveis para adultos exclusivos para Covid, 19 estão ocupados (95%) com 19 pacientes positivados. Todos os pacientes estão no HRBA. Não há pacientes na fila de espera para ocupar um leito de UTI.

Existem 60 leitos clínicos disponíveis exclusivos para covid-19. Desse total, 38 estão ocupados (63,33%) com 38 casos positivos.

Fonte: O Estado Net