Morto é confundido, e família faz sepultamento de pessoa errada

Uma família participou de um enterro errado após o corpo de um parente ser sepultado com a identidade incorreta na última sexta-feira (17), em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A descoberta da confusão ocorreu após o sepultamento, quando os parentes descobriram, pela internet, que o familiar que eles acreditavam estar morto, na verdade, tinha sido confundido e permanecia vivo.

O caso começou quando a mãe de Chandler Machado, de 26 anos, foi chamada para reconhecer o corpo de um homem no Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HC). O homem havia falecido há três dias e era usuário do Centro Pop, um local de apoio à população em situação de rua em Passo Fundo. Uma das assistentes sociais do local suspeitou que o corpo pudesse ser de Chandler.

Segundo a irmã do homem, Larissa Machado, a mãe foi até o hospital, mas o reconhecimento do corpo foi difícil devido ao estado de decomposição, já que o cadáver estava no local há três dias. O corpo, porém, tinha traços semelhantes aos de Chandler, como uma cicatriz na região da cabeça. Depois do reconhecimento, o cadáver foi liberado para o enterro.

Entretanto, após o sepultamento, a família recebeu um vídeo que circulava pelas redes sociais em que Chandler aparecia dizendo que estava vivo.

– Eu estou vivo, estou bem. Estou com muita comida, tudo de bom, ganhei do mercado aqui agora, estou bem, estou vivo, graças a Deus – disse Chandler.

A irmã de Chandler relatou ainda que após a confusão o irmão entrou em contato com ela.

– Eu pedi para [ele] me passar a localização que eu ia buscar ele. Estamos felizes, mas também abalados – contou Larissa.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil, que tentará descobrir a identidade do homem que foi enterrado.

– Como ele já foi enterrado, vamos ter que providenciar a exumação para fazer coleta de digitais, se ainda for possível. Se não, só material para perfil genético. Faremos isso com auxílio do IGP [Instituto Geral de Perícias] – explicou a delegada Daniela de Oliveira Minetto.

Ao portal G1, a Secretaria da Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo (Semcas) disse que o hospital solicitou auxílio do serviço para encontrar a família de um homem que havia morrido e estava sem identificação.

No ocorrido, segundo a Semcas, os profissionais identificaram uma semelhança entre Chandler e a aparência do corpo relatada pelo hospital, por isso disponibilizaram o contato da família do homem para reconhecimento. O hospital, por sua vez, não respondeu aos questionamentos da RBS TV, afiliada da Globo na região.

