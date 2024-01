Moscou atinge 25 graus abaixo de zero durante Natal Ortodoxo

Os termômetros em Moscou, da capital da Rússia, registraram neste domingo (7) temperaturas até 25 graus abaixo de zero, em um dia em que se celebra o Natal ortodoxo, tradicionalmente um dos dias mais frios do ano.

Especialistas do centro meteorológico de Fobos destacaram que os 25,2 graus abaixo de zero que atingiu o bairro de Tushino “são 12 graus abaixo da norma climática” para esta época do ano.

As baixas temperaturas também dispararam na região ao redor da capital, para 30,4 graus abaixo de zero, no caso da cidade de Klin.

O frio glacial, que limpou o céu de qualquer sombra de nuvens, não impediu os fiéis de assistirem às missas de Natal na noite passada e deste domingo.

As temperaturas do inverno vão amenizar a partir de terça-feira (9), embora o frio não deixará completamente essas regiões, segundo Fobos.

Os termômetros marcarão na próxima semana durante o dia cerca de 5 graus abaixo de zero.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: Pexels