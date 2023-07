Moser e Dino discutem e acordo com a CBF é prejudicado

A ministra do Esporte, Ana Moser, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, tiveram um desentendimento que fez com que o acordo de cooperação entre o governo federal e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atrasasse em mais de um mês.

O acordo tem como objetivo melhorar a segurança nos estádios de futebol através do plano de identificar torcedores com problemas na Justiça e com restrição de acesso a arenas esportivas.

A CBF procurou primeiramente Ana Moser, mas as conversas não tiveram prosseguimento e, assim, o Ministério da Justiça entrou na conversa. Como o plano de segurança envolve identificar os torcedores através do CPF, a pasta de Dino auxiliou nos testes com checagem deste documento e também de biometria em 20 jogos do Flamengo ou Fluminense no Maracanã, Rio de Janeiro.

Após os testes, o secretário-executivo da Justiça, Ricardo Cappelli, anunciou à imprensa que o acordo com a CBF seria assinado no começo de julho e, então, Moser se incomodou, pois sua pasta ficou de fora das discussões. As informações são do Poder 360.

A ministra do Esporte ligou para Dino, na frente do presidente Lula, para cobrar sua participação nesse projeto. Com raiva, o ministro da Justiça cancelou a assinatura do acordo e agora o documento só deve ser assinado em agosto.

Fonte: Pleno News/Fotos: Ministério do Esporte/Ronaldo Caldas | Jamile Ferraris/MJSP