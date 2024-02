Mosqueiro abre Carnaval 2024 com desfile de escolas de samba e blocos na Vila, Aeroporto e Carananduba

O Carnaval de Mosqueiro está pronto! A programação oficial será aberta, neste domingo, 11, com desfile das Escolas de Samba Peles Vermelhas e Piratas da Ilha, a partir das 21h, na praça da Vila, centro de Mosqueiro.

A praça foi o local escolhido para ser a passarela do samba de 2024, ganhando estrutura com arquibancada para 450 lugares e sistemas de som e iluminação para dar conforto e segurança aos brincantes e público visitante.

Mais de quarenta blocos alternativos vão passar pelo local, na segunda-feira, 12, e terça-feira, 13, de carnaval. Na quarta-feira, 14, o bloco Pirarucu nas Cinzas encerrará a programação com tradicional “arrastão” na área do Chapéu Virado. Outros pontos de animação da ilha são a praça Zildinha Campos, no bairro do Aeroporto, praça do Carananduba e a Baía do Sol, distante dez quilômetros do centro de Mosqueiro.

Rede de apoio

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Agência Distrital de Mosqueiro e uma rede de apoiadores envolvendo órgãos da segurança pública, acessibilidade, judiciário, saúde, cidadania e educação, além da associação dos blocos e dirigentes das escolas vão atuar em conjunto para realizar um dos carnavais mais tranquilos do distrito.

A expectativa dos organizadores é para um número recorde de visitantes por conta um dos atrativos de Mosqueiro, como praias, lazer, gastronomia e facilidade de acesso pela rodovia PA-391 ou de barco, com saída de Belém e chegada ao Terminal Hidroviário.

Agremiações

As Escolas de Samba Peles Vermelhas e Piratas da Ilha estão com o desfile pronto. Nos barracões, os trabalhos finais seguem com arremates de fantasias, adereços e alegorias, neste sábado, 10, véspera do desfile oficial. O carnavalesco Laércio Belém, da escola Peles Vermelhas, soma 38 anos de carnaval com passagens pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Parintins e, neste 2024, está de volta a Mosqueiro, após sete anos.

A Escola Peles Vermelhas vai levar para avenida, o universo infantil, uma releitura das fábulas, contos e literatura do imaginário popular infantil com um dragão sendo a alegoria principal. “Queremos convidar o público a embarcar nesse universo infantil, no qual tudo é possível e repleto de muita fantasia, com elementos figurativos como o dragão que representa o medo, a malévola, a casa de doces de João e Maria, ou seja, todo o universo infantil, que na história contemporânea está afastado por conta do uso de tecnologia digital pelas crianças”, explicou o carnavalesco, Laércio Belém.

A Escola Peles Vermelhas será a primeira a entrar na avenida, neste domingo, 11, com 320 brincantes, distribuídos em duas alas, entre as quais a indígena que marca identidade da escola, e a bateria com dezenas de ritmistas.

A segunda escola da noite é a Universidade de Samba Piratas da Ilha, atual campeã do Carnaval de Mosqueiro. O enredo de 2024 é “Mulher e raça, força e empoderamento – Êparrey Oya, senhora do entardecer rainha dos raios, ventos e trovões”, que segundo o presidente Lauro Pantoja, incentivará a maior participação das mulheres na sociedade em todas as suas vertentes. “A Escola está muito bonita e pronta para entrar na avenida com lindo desfile para comunidade de Mosqueiro”, disse ele.

A escola terá desfile com comissão de frente, ala de baianas, uma alegoria (caro abre-alas), bateria com 60 ritmistas, totalizando mais de 250 brincantes. “Esperamos que o público prestigie, porque nós trabalhamos diariamente para fazer um grande carnaval, com apoio da Prefeitura de Belém e Fumbel, estamos prontos para fazer uma festa linda”, disse o presidente Lauro Pantoja, neste sábado, véspera do desfile oficial.

Blocos

O presidente da Associação dos Blocos Alternativos de Mosqueiro, Jorge Conceição, disse, na manhã deste sábado, 11, que mais de quarenta agremiações estão habilitadas e licenciadas pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro, a participarem do carnaval do distrito em 2024. Os desfiles ocorrerão na segunda, 12, e terça-feira, 13, de Carnaval, na praça da Vila, a partir das 17h.

Antes da folia, a associação promoveu um café da manhã para divulgar a campanha Não é Não, de combate aos crimes de importunação sexual contra grupos vulneráveis. A campanha é realizada pela Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), que na ocasião foi representada pela assessora Gerusa Aguiar.

“Estamos muito felizes com esse apoio. A associação dos blocos de Mosqueiro está de parabéns pela iniciativa e nós estamos prontos para realizar um grande carnaval”, disse Gerusa Aguiar. Os representantes também gostaram da iniciativa, abraçando a campanha, e levando para distribuição gratuita os cartazes, adesivos e preservativos.

Logística

Na área do corredor da folia, o momento é de ajustes finais na montagem de arquibancada, som e iluminação. A Agência Distrital, por meio dos Departamentos de Iluminação Pública, Fiscalização de Vias Públicas E Turismo e Eventos, está acompanhando a montagem da estrutura desde o início da semana. Segundo o diretor de Turismo e Eventos da Admos, Georgenor Kalife, todo o trabalho de organização de Carnaval está fluindo dentro da normalidade. Mais de quarenta blocos e as escolas de samba estão autorizados aos desfiles e as programações dos espaços alternativos.

“Nossa expectativa é para realização de um grande carnaval, considerando o planejamento e preparativos em parceria com órgãos de segurança, poder judiciário e muitos outros e, na pessoa dos nossos gestores Vanessa Egla e Railson Santos, queremos antecipar nossos agradecimentos ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e à presidente da Fumbel, Inês Silveira, e os servidores da Agência pelo apoio direcionado a Mosqueiro”, disse o diretor. “Nosso trabalho é coletivo e esperamos que o público visite Mosqueiro e participe do nosso Carnaval junto com seus amigos e familiares”, completou.

Serviços

Carnaval de Mosqueiro 2024

11/02

Desfiles das Escolas de Samba

Hora – 21h

Local – Praça da Vila – corredor da folia

12/02

Desfiles de blocos alternativos

Lacais- Praça da Vila, Caranduba, Aeroporto e Baia do Sol

13/02

Desfiles de alternativos

Hora: 17h a 1h da madrugada;

14/02

Desfile do Bloco Pirarucu nas Cinzas

Hora: 12h às 17h

Local: Chapéu Virado;

Maiores informações: Departamento de Turismo e Eventos/ADMOS: (91) 98141 – 4477 (Georgenor Kalie);

Ascom/ADMOS: (91) 98633 – 9921 (jornalista Selma Amaral).

Imagens: Agência Belém