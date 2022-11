Mosqueiro aguarda grande público na visitação e cerimônia da Iluminação no Dia de Finados

A ilha de Mosqueiro, distante 70km de Belém, aguarda grande público nesta quarta-feira, 2, Dia de Finados. Mosqueiro tem três cemiterios: São José, na Vila; Santa Maria, em Carananduba; e São Odorico, na Baía do Sol.

Os portões estarão abertos às 7h e fecharão às 21 horas, em respeito à tradição popular da bucólica, que prefere acender velas à noite, em homenagem à memória de seus entes queridos.

“É uma tradição conhecida como iluminação, quando as famílias homenageiam seus entes queridos com luz das velas acesas no cruzeiro e nas sepulturas”, explica a diretora do Departamento de Necrópoles da Agência Distrital de Mosqueiro, Heloisa Andrade. “É uma homenagem muito bonita”.

Preparados para receber os visitantes

Todos os três cemitérios de Mosqueiro passaram por manutenção de limpeza, roçagem e pintura dos muros. Também foram distribuídas areias para o público poder acender as velas sobre as sepulturas.

A estimativa da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos) é para um grande público, considerando que não há mais restrições sanitárias. “Voltou tudo ao normal e a movimentação está grande desde hoje”, informa Heloísa Andrade.

Uma missa será celebrada às 17h de amanhã, no cemitério da Vila. Na Baía do Sol, haverá missa às 17h, na paróquia do Divino Espírito Santo com saída de cortejo até o cemitério São Odorico.

Para garantir a tranquilidade dos visitantes nos cemitérios, agentes da Guarda Municipal reforçam a segurança durante toda a quarta-feira.

Recadastramento – A diretora Heloísa Andrade vai aproveitar a visitação pública para intensificar a campanha de recadastramento das sepulturas nos três cemitérios.

O prazo vai até o dia 20 de dezembro de 2022. O serviço é feito diretamente na sede da Admos, na rua XV de Novembro, 664, Vila, das 8h às 14h. Mais informações pelo telefone: (91) 99129 – 2088.

Texto: Cleide Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Agência Belém