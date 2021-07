Mosqueiro apresenta grande movimentação na Praça da Matriz

Vendedores de produtos importados, lanches em geral e ambulantes comemoram as vendas nesse fim de semana em Mosqueiro.

O maior movimento concorre na Praça da Igreja Matriz, para onde SEGUEM centenas de pessoas usando máscaras, o que mostra que muitos estão conscientes quanto aos riscos de contaminação, no entanto, ainda se percebe muitos pontos de aglomerações, sobretudo nas vendas de comidas típicas.

De acordo com os vendedores, as vendas aqueceram neste sábado, 17, em relação à semana passada. Eles afirmam Que, com as medidas de flexibilização, agora com bandeiramento Verde, a tendência é melhorar mais, espantando de vez o fracasso de vendas ocorrido em iguma período do ano passado.













Fotos: Nazaré Sarmento/Ronabar