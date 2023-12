Mosqueiro celebra mais um Círio no caminho do Natal que se aproxima

Sob o tema “Maria, a primeira entre os humildes e pobres servos do Senhor” é realizado na manhã deste domingo, 10, mais um Círio de Nossa Senhora do Ó na vila distrito de Mosqueiro, a 70 km de Belém. Às 7h, o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, concelebrou solene ação litúrgica e Eucarística na Capela do Sagrado Coração de Jesus, no Chapéu Virado, após a qual a imagem da santa foi posta na berlinda e segue em procissão pelas ruas de Mosqueiro até a Igreja-Matriz, onde deve chegar por volta das 11h.



Na matriz será celebrada outra missa. A festividade seguirá até o dia 18, Dia de Nossa Senhora do Ó.



Segundo a coordenação da festa, haverá missas, novenas e terços por toda a semana, além da programação cultural com shows, vendas de comidas típicas e artigos religiosos etc.

No último dia da festa haverá o sorteio de valiosos brindes.



A renda arrecadada será revertida nas obras sociais da Paróquia de Mosqueiro.

REFLEXÃO

Em sua homilia, Dom Alberto refletiu sobre os caminhos de Jesus anunciados por João Batista, o precursor, e pelo profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes da vinda do Salvador. Discorreu sobre a vida de Maria ao se doar inteiramente ao projeto de Deus e os sinais deixados para que a humanidade faça o mesmo na busca da eterna salvação que é Cristo Jesus, cujo Natal se aproxima.



Na Igreja este é o segundo domingo do temp do Advento, que significa, tempo de preparação e espera da renovação que é Cristo.

Imagem: Erison Jr/Ronabar