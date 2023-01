Mosqueiro conta com reforço na frota de ônibus neste fim de semana

A ilha de Mosqueiro conta desde ontem, sábado, 14, com reforço na frota de transporte coletivo urbano. O balneário, embora estejamos no período do inverno amazônico, recebe banhistas que aproveitam os fins de semana de janeiro, por estar em fase de temporada com o recesso escolar característico desta fase de transição de um ano letivo para o outro.



O reforço na frota de ônibus neste mês decorre desses fatos e foi determinado pela prefeitura por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob. O órgão não informou se esse reforço será permanente ou se fica apenas durante as temporadas de maior acesso de visitantes da ilha que é distrito do município de Belém, capital.



A linha de ônibus Belém-Mosqueiro-Belém é operada por um consórcio de empresas de transportes coletivos da capital.



Também é possível viajar em ônibus executivos com ar-condicionado, com saída a partir do Terminal Rodoviário de Belém.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar