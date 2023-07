Mosqueiro festeja 128 anos com ações em educação, meio ambiente, gastronomia, saúde e empreendedorismo

O distrito de Mosqueiro completa 128 anos nesta quinta-feira, em 6 de julho. Neste dia, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, vai à ilha para comemorar a data com ações em educação, meio ambiente, gastronomia, saúde e empreendedorismo, que beneficiam e ajudam tanbém a melhorar a qualidade de vida da população local.

O prefeito vai entregar a Unidade de Educação Infantil (UEI) Maracajá, que recebeu reforma completa do prédio, com recursos aplicados pela Prefeitura de Belém em mais de R$ 5,6 mil. O recurso garantiu a troca do piso, instalação elétrica, hidráulica, climatização até a cobertura. A escola vai ganhar também novo mobiliário para atender 124 crianças de 1 a 4 anos, sendo três estudantes com deficiência. O corpo docente vai fazer apresentação de carimbó e homenagem à professora Ana Maria Gomes da Silva.

Educação ambiental – Aproveitando a oportunidade, o prefeito Edmilson Rodrigues vai assinar a Ordem de Serviço acima de R$ 20 milhões da Escola Parque, que será construída no Parque Ambiental, no centro de Mosqueiro. A obra é também de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (Semec), previsão de conclusão de 18 meses e a construtora selecionada, via licitação, foi a Multisul Engenharia.

É uma iniciativa de educação integral sustentada na valorização da cultura local. O investimento é para a construção de 10 salas de aula mais brinquedoteca, biblioteca, sala de ciências/informática, estacionamento, bicicletário, quadra poliesportiva, salas administrativas, casa na árvore e um memorial de homenagem ao Milton monte.

O projeto inicial da escola foi todo pensado pelo prefeito de Belém, que também é arquiteto, e finalizado pelos engenheiros e arquitetos da equipe de Projeto Especiais da Prefeitura, levando em consideração a preservação e respeito ao meio ambiente da área.

Escola de Gastronomia – Em Mosqueiro, a Prefeitura de Belém, por meio da Sercretaria Municipal de Administração (Semad), avança com as obras da Escola de Gastronomia, no espaço onde funcionou o Praia Bar, no bairro da Vila. No dia dos 128 anos da ilha, o futuro restaurante-escola vai receber a visita do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. O prédio será inaugurado no segundo semestre de 2023.

A Escola de Gastronomia será um lugar de formação para a comunidade e servidores municipais. Atualmente, no espaço ocorrem aulas para turma de 43 alunos do curso superior de Tecnólogo em Gastronomia. O curso começou em 19 de março de 2022 e os alunos cursam o terceiro de cinco semestres, já aproveitando parte do novo espaço para as aulas teóricas e práticas, especialmente.

Isso só foi possível por meio da cooperação entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado. E os professores são todos gastrólogos, com pós-graduação e experiência na docência. A pesquisa tem sido fomentada por meio de projetos de iniciação científica, com garantia de bolsa. E agora a extensão ganhará força com o restaurante-escola.

Alianças – O arco de alianças tem se ampliado para garantir qualidade ao projeto, alinhado ao selo de Cidade Criativa da Gastronomia, entregue pela ONU à Belém. A secretária municipal de Administração, Jurandir Novaes, afirma que, junto com a Semad e a Universidade Livre da Amazônia (Ulam), estão ainda a Secretaria Municipal de Educação (Semec), a Administração de Mosqueiro (Admos) e a Fundação de Assistência ao Estudante (Fmae).

Por parte do Estado, estão a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e a Universidade do Estado do Pará (Uepa), que ministra o curso. Além da Associação de Procuradores do Município.

Saúde – Na área da saúde, para comemorar o aniversário de Mosqueiro, ainda durante agenda do prefeito Edmilson Rodrigues na ilha, o Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), vai entregar dois monitores de sinais vitais, dez bombas de infusão, um cardiotocógrafo e um cardioversor ao Hospital Geral de Mosqueiro.

Empreendedorismo – No mesmo dia 6, cerca de 200 trabalhadores informais de Mosqueiro, entre tapioqueiras, barraqueiros e feirantes também vão receber do gestor municipal a Carteira de Manipulador de Alimentos, documento fundamental para comercializar com segurança alimentos nas vias públicas. A ação se dá por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon) e Sesma/Devisa, no Centro Cultural Solar das Artes, na Vila.

