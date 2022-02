Mosqueiro ganha reforço na frota de ônibus durante a semana de carnaval 

A partir de amanhã (25) a frota de ônibus da linha Mosqueiro ganha mais 10 veículos como reforço para está semana de Carnaval. Atualmente 12 ônibus realizam viagens para Mosqueiro regularmente.

A decisão de acrescentar mais 10 veículos, foi da Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executivo de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). O reforço do transporte público para a ilha ocorre em função do feriado do Carnaval e segue até o dia 3 de março.

A primeira viagem para Mosqueiro ocorre todos os dias ás 4h40, saindo da Praça Araújo Martins, em São Brás, e a última viagem está prevista para 22h50 em Mosqueiro.

O valor da tarifa para mosqueiro é de R$ 5,80 a inteira, e R$ 2,90 a meia, e todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.

Foto: Reprodução Interne – Ag. Belém