Mosqueiro inaugura Terminal Hidroviário no Dia do Trabalhador

O Distrito de Mosqueiro, distante 70 KM de Belém, receberá nesta segunda-feira, feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalhador, o novo Terminal Hidroviário com estrutura para beneficiar até 27 mil pessoas das regiões continental e insular da capital paraense. A solenidade de inauguração será realizada às 11h, com participação do vice-prefeito de Belém, Edilson Moura; da superintendente da Semob, Ana Valéria Borges; agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla; do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan, além do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) no Pará, Marcelo Costa Sortica de Souza, e da diretora de infraestrutura aquaviária do Dnit, Caroline Brasileiro Quirino Lemos.

De acordo com a assessoria de comunicação do DNIT, o terminal de Mosqueiro é uma instalação portuária pública de pequeno porte (IP4) com capacidade para beneficiar 27 mil pessoas da região. O investimento foi de quase R$ 7 milhões em obras da estrutura, gerando cerca de 50 empregos diretos e indiretos e renda para outras 51 pessoas.

Ainda, segundo o DNIT foram contratados os seguintes serviços: terraplenagem, pavimentação, drenagem pluvial e sinalização horizontal e vertical. Além disso, foram construídas estruturas de concreto armado para muro de contenção, fabricado e instalado cais flutuantes de 20 metros de comprimento, 10 metros de boca moldada e 2 metros de pontal moldado.

A IP4 conta ainda com convés coberto e uma passarela metálica de acesso de pedestres com cobertura de 2 metros de largura por 25 metros de comprimento. Foram realizados investimentos também para a construção de um terminal para embarque e desembarque de passageiros e uma guarita.

Segundo o engenheiro Paulo Brigido, que assina o projeto de engenharia da obra, foi com grande sentimento de prazer participação do empreendimento. “Como belenense e frequentador assíduo da bucólica ilha de Mosqueiro foi um imenso prazer participar da reconstrução desse imponente marco da nossa cidade”, disse. “O trapiche de Mosqueiro ativa as memórias afetivas dos frequentadores, pois, por anos foi o ponto de encontro e reuniões, hoje, modernizado esperamos reavivar o local para as gerações futuras, esse mesmo sentimento que tanto nos traz recordações”, completou.

Janela para o rio – O Terminal Hidroviário de Mosqueiro já é considerado um novo elemento turístico e cultural da ilha. Localizado na praça da Matriz, o terminal se soma aos demais elementos turísticos do local como a paróquia de Nossa Senhora do Ó, que em breve será elevada à Santuário; à Tapiocaria, patrimônio cultural imaterial do município de Belém; ao Mercado Municipal da Vila e a futura Escola de Gastronomia da Amazônia, que se encontra em fase de construção no antigo espaço do Praia-Bar.

Segundo Vanessa Egla, agente distrital de Mosqueiro, o novo terminal também será uma grande janela para o rio Pará, local de passeios, recordações e encontros amistosos de visitantes e moradores de Mosqueiro. “A Prefeitura de Belém está muito honrada em participar desse momento histórico, de retorno ao passado, mas também de expectativas futuras, uma vez que o terminal será importante elo na estrutura modal de transporte alternativo entre Mosqueiro e Belém”, destacou a gestora, durante visita dos preparativos finais antes da inauguração da obra.

Do ponto de vista da mobilidade urbana, o engenheiro Paulo Brigido destacou que o equipamento permitirá o planejamento, implantação e regulação de políticas de transportes públicos mais abrangentes, com integração entre os modais existentes, trazendo benefícios para toda a Região Metropolitana de Belém.

“Além disso, não há como negar a importância cultural do empreendimento, pois, ele devolverá aos mosqueirenses e visitantes a sua mais tradicional janela para o rio que banha a ilha e de onde é possível contemplar as belezas singulares que só a bucólica pode proporcionar, como o pôr do sol amazônico”, disse o engenheiro, em entrevista concedida na última sexta-feira, 28.

Solenidade – A solenidade de inauguração do novo Terminal Hidroviário de Mosqueiro contará com as presenças do vice-prefeito, Edilson Moura; do governador Helder Barbalho, e da vice-governadora Hana Ghassan. Também são aguardadas grandes comitivas de secretários de Estado e do município de Belém. Do Governo Federal estão confirmadas as presenças de Caroline Brasileiro Quirino Lemos, diretora de Infraestrutura Aquaviária do DNIT; e Marcelo Costa Sortica de Souza, superintendente regional do DNIT no Pará.

Linha Fluvial – Sobre a linha fluvial Belém-Mosqueiro, a agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla, adiantou que a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), está finalizando os estudos técnicos de viabilidade operacional, visando à instalação da linha. “Sabemos que a instalação da linha fluvial é um anseio da população de Mosqueiro, mas se fazem necessários, primeiramente, os estudos técnicos, mas tenho convicção que em breve esse serviço será regulamentado, retomando a antiga rota para Mosqueiro que era feita exclusivamente pelo rio”, afirmou Vanessa Egla.

Preparativos – A dois dias da solenidade de inauguração, Mosqueiro vive a contagem regressiva para cerimônia de inauguração. Os preparativos estão por toda parte externa da obra como Alameda dos Tamarindos, praça da Matriz, avenida 16 de Novembro, Praça do bairro do Aeroporto, portal, rodovia PA- 391, de acesso à ilha, estão com frentes de trabalho.

Neste sábado, 29, as frentes de serviço seguem com limpeza de praias, avenidas e serviços de arborização, jardinagem, sinalização das vias de acesso ao centro de Mosqueiro. O trabalho é uma realização da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), de Meio Ambiente (Semma), e de Mobilidade Urbana (Semob). A expectativa também é adiantar os serviços especiais para deixar Mosqueiro pronta ao período do veraneio 2023.

SERVIÇOS

INAUGURAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE MOSQUEIRO

SEGUNDA-FEIRA – 1º DE MAIO

HORA: 11H

LOCAL: MOSQUEIRO – PRAÇA DA MATRIZ

TERMINAL HIDROVIÁRIO DE MOSQUEIRO EM NÚMEROS

AMBIENTES

-Terminal de Passageiros

-Hall cultural, Hall de Espera, banheiros, 4 salas institucionais, guarda-volumes, 03 lanchonetes e salão para alimentação;

-Prédio Anexo com 4 Lanchonetes;

-Guarita de segurança;

-Píer em concreto armado com cobertura termo acústica, extensão de 150m e berço de 60m;

-Passarela metálica para acesso ao flutuante de 30m de extensão;

-Flutuante para embarque e desembarque de passageiros medindo 10×20.

TAMANHO DO TERMINAL

– 1206 m² de retroporto;

– 160 m de Obras navais

-Possui infraestrutura para uso de rede de telefonia móvel (wi-fi), que ficará à disposição do operador do porto.

Fontes – Paulo Brigido Engenharia e Assessoria de Comunicação DNIT

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Agência Distrital de Mosqueiro