Mosqueiro não terá trios elétricos nem torcidas de agremiações no Carnaval de rua

Mosqueiro, a 70 quilômetros de Belém, já está em rítmo de carnaval, e se prepara para receber o público que movimenta a ilha balneário todos os anos nas grandes temporadas. Há dois anos a bucólica não realizava carnaval de rua em função das restrições por causa da pandemia da covid-19, o que se tornou uma tragédia pois, além das mortes e do medo, a economia parou e muitas pessoas, na ilha, vivem do que faturam com os turistas, com banhistas de Belém que frequentam o distrito nas férias e nas grandes temporadas como o carnaval.

Neste ano, muitos ficaram apreensivos com a possível suspensão dos eventos de carnaval em razão de portaria da Vara Judiciária de Mosqueiro, que disciplina como devem acontecer as festas. No entanto, a portaria tem como objetivo garantir a integral proteção da criança e do adolescente, tendo sido levado em conta também o grande volume de pessoas que procuram Mosqueiro neste período.

Deste modo, o Carnaval em Mosqueiro vai se organizado pela Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Agência Distrital e com o apoio dos órgãos de Segurança Pública.

Estão previstos o concurso das escolas de samba e o desfile dos tradicionais blocos, além dos animados e sadios blocos de famílias e as divertidas bandinhas.

Conforme a programação oficial, estão previstos quatro pontos para a realização do Carnaval (Vila, Aeroporto, Carananduba e Baia do Sol). Na Quarta-Feira de Cinzas ainda tem o “Pirarucu nas Cinzas” e na quinta-feira tem ainda o “Rabo do Camarão” no Furo das Marinhas, entrada de Mosqueiro após a ponte.

Na tarde de anteontem, segunda-feira, 30, os órgãos de segurança com demais órgãos estiveram reunidos na Agência Distrital para traçar o esquema a fim de que os eventos transcorram com animação e sem maiores problemas.

Em Mosqueiro, a expectativa é que mais pessoas visitem a ilha para participarem do Carnaval.

PORTARIA

O Poder Judiciário de Mosqueiro – Justiça da Infância e da Juventude, expediu portaria na segunda-feira, 30. Estão proibidos:

A) A presença de trios elétricos

B) A participação de torcidas organizadas de clubes de futebol em blocos ou desfiles

C) Festas de aparelhagem na orla

Imagem: Semob/PMB