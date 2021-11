Mosqueiro realiza casamento comunitário para o LGBTQIA+

O primeiro casamento comunitário destinado a 20 casais LGBTQIA+ realizado pela Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS) da prefeitura de Belém junto com o projeto Márcia Guimarães, está com inscrições abertas até o dia 12 de Novembro.

Interessados em participar do casamento comunitário devem se inscrever na sede da CDS, que fica no mercado de Carnes Francisco Bolonha, no complexo do ver-o-peso, em frente ao Solar da Beira, a inscrição é gratuita.

A cerimônia vai acontecer no dia 11 de dezembro, no distrito de Mosqueiro, na praia do Farol, às 17 horas.

A CDS recebe denúncias de casos de violência pelo número (91) 3212-3626, as pessoa também pode registra as denúncias no site da Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios.

