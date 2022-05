Mosqueiro realiza o Festival de Gastronomia das Ilhas neste final de semana

Para quem reconhece o valor da culinária paraense, sabe o quanto temos um cardápio diversificados e deliciosos, como por exemplo maniçoba, tacacá, peixes fritos, pato no tucupi e por aí vai, não é à toa que a capital paraense foi eleita pela Unesco como cidade criativa da gastronomia.

Para quem deseja conhecer mais dos sabores do nosso Pará e enriquecer seu paladar, não pode perder o Festival Gastronomia das Ilhas (Edição Mosqueiro) que irá acontecer no próximo sábado (14) e domingo (15), das 11h ás 16h, nos restaurantes participantes da ilha de Mosqueiro.

O evento está sendo promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de desenvolvimento e Administração da área Metropolitana de Belém (Codem) com parceria da Coordenadoria de Turismo de Belém (Belémtur) Universidade da Amazonia (Unama) e Agência Distrital de Mosqueiro.

Serão 18 restaurantes que ficam localizados na orla do distrito, participando do evento. Todos os estabelecimentos participantes do festival criaram pratos especiais e inéditos para o evento ao preço individual de R$ 59,90 com direito á entrada, prato principal e sobremessa.

Veja os restaurantes participantes

Circuito 01 – Praia do Paraíso: Bar e Restaurante Paraíso, Cozinha da Praia, Barraca do Gringo, Bar e Restaurante Tropical, Bar e Restaurante Paraíso, Restaurante Camboeiro, Restaurante Moqueiro (Hotel Fazenda Paraíso).

Circuito 02 – Praia do Chapéu Virado: Restaurante Samambaia, Restaurante Toc-Toc, Restaurante K’tispero e Barraca Pinguim.

Circuito 03 – Praia do Ariramba: Jurubeba Restô de Praia, Barraca e Restaurante Toda, Jurubeba Praia, Bar e Restaurante Panorâmica.

Circuito 04 – Praia do São Francisco: Restaurante Aconchego e Casa Moqueio.

Circuito 05 – Praia do Farol: Restaurante do Hotel Farol.

Circuito 06 – Praia do Porto Artur: Peixaria do Antônio.

Foto: Reprodução gastronomiadasilhas