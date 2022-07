Mosqueiro realiza programação no Verão da Gente neste final de semana

Para quem resolveu sair da capital paraense para curtir o período das férias nas praias ou balneários, o que não vai faltar é opção para a diversão. Neste sábado (9) a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), irá oferecer programações esportivas, recreativas e de dança para os veranistas e moradores da ilha de Mosqueiro.

No último domingo (3), a programação começou em Mosqueiro, com a Corrida do Sol 2022, e com o Circuito Paraense de Águas Abertas Travessia Murubira – Farol. Para este fim de semana, a programação inclui handebol, aula de ritmos e Brinca Belém proporcionarem muita diversão e atividades físicas á população.

Confira a programação do Verão da Gente 2022 no Distrito de Mosqueiro

Sábado- 09

* Brinca Belém(atividades recreativas para crianças) – de 8 às 12 horas, no Coreto da Baía do Sol

* Handebol- De 9 às 12 horas, na Arena do Farol

* Aula de Ritmos – A partir das 16 horas, na Arena do Farol.

Domingo–10

*Aula de Ritmos – 09 às 10:30 horas, na Arena do Farol.

